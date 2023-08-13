Натуральный дезодорант: несколько капель смешали с водой, сбрызнули под мышками и благоухаем — запаха пота больше нет

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Решаем деликатную проблему.

Если вы не сторонник использования дезодорантов даже в сильную жару, предлагаем сделать натуральное средство против борьбы с запахом пота в домашних условиях.

Для этого нужно масло гамамелиса, вода и ватные диски.

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Нанесите несколько капель масла гамамелиса на ватный диск и протрите подмышки. Или же можно смешать масло с водой и использовать раствор в качестве натурального дезодоранта.

Гамамелис помогает снизить показатели pH кожи, избавляет от бактерий и борется с запахом пота.

По материалам womanshape.ru

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