Натуральный дезодорант: несколько капель смешали с водой, сбрызнули под мышками и благоухаем — запаха пота больше нет

Если вы не сторонник использования дезодорантов даже в сильную жару, предлагаем сделать натуральное средство против борьбы с запахом пота в домашних условиях.
Для этого нужно масло гамамелиса, вода и ватные диски.
Нанесите несколько капель масла гамамелиса на ватный диск и протрите подмышки. Или же можно смешать масло с водой и использовать раствор в качестве натурального дезодоранта.
Гамамелис помогает снизить показатели pH кожи, избавляет от бактерий и борется с запахом пота.
По материалам womanshape.ru