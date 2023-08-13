Натуральный дезодорант: несколько капель смешали с водой, сбрызнули под мышками и благоухаем — запаха пота больше нет

Если вы не сторонник использования дезодорантов даже в сильную жару, предлагаем сделать натуральное средство против борьбы с запахом пота в домашних условиях.

Для этого нужно масло гамамелиса, вода и ватные диски.

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