Объявлен курс доллара на 28 августа: будет разворот, проблема решится, как не ждали

Курс доллара продолжает бить рекорды, будоража население. Эксперты говорят, что происходит все из-за дисбаланса импорта и экспорта товаров. Плюс в бюджете образовались дыры из-за сокращения доходов от нефти.

Но скоро все может измениться, причем резко.

«Уже к 28 августа доллар может снизиться до 93 рублей. Цены на нефть существенно идут вверх, это скажется на курсе рубля. Плюс в России наступит налоговый период - он тоже позитивно сказывается на цифрах», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Пока же доллар дорос почти до 100 рублей.

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