Деньги придут на карты родителей школьников: выплаты к первому сентября стали в два раза больше, чем в прошлом году

Россиян уже оповестили о том, что в к началу учебного года родители школьников получат на карты небольшие суммы.

Правда, речь идет о локальных выплатах. А именно, в Татарстане. Помощь к первому сентября получат сотрудники завода КамАЗ в Набережных Челнах, в семьях которых подрастают дети школьного возраста.

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