Деньги придут на карты родителей школьников: выплаты к первому сентября стали в два раза больше, чем в прошлом году

Россиян уже оповестили о том, что в к началу учебного года родители школьников получат на карты небольшие суммы.
Правда, речь идет о локальных выплатах. А именно, в Татарстане. Помощь к первому сентября получат сотрудники завода КамАЗ в Набережных Челнах, в семьях которых подрастают дети школьного возраста.
Из бюджета компании родителям детей, которые пойдут в первый класс, будет выплачено по 4 тысячи рублей. Эта сумма в два раза превышает ту, которую сотрудники завода получали год назад.
Деньги будут зачислены на банковские счета и придут на карты.
По материалам MK.RU