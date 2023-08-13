Не 100 и даже уже не 103 рубля: финансисты озвучили курс доллара на вторую половину августа — близятся очень нервные дни

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Август всегда был сложным месяцем для рубля.

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что ближайшие августовские дня для рубля будут не самыми простыми.

Нас всех ждет довольно нервный период, когда национальная валюта продолжит дешеветь к доллару и евро. Есть все предпосылки, что мы увидим во второй половине августа доллар уже даже не по 100 рублей и не по 103, а по 104, а евро - 114 рублей. Такие цифры привел финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«На уходящей неделе рубль продемонстрировал ослабление к доллару и евро, потеряв более 2% и обновив месячные минимумы», - напомнил Владислав Антонов.

Эксперт отметил, что для укрепления курса рубля нужно, чтобы улучшился торговый баланс, росла экспортная выручка, а Центробанк в сентябре поднял ключевую ставку.  

По материалам 1prime.ru

Читайте также