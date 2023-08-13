Не 100 и даже уже не 103 рубля: финансисты озвучили курс доллара на вторую половину августа — близятся очень нервные дни

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что ближайшие августовские дня для рубля будут не самыми простыми.

Нас всех ждет довольно нервный период, когда национальная валюта продолжит дешеветь к доллару и евро. Есть все предпосылки, что мы увидим во второй половине августа доллар уже даже не по 100 рублей и не по 103, а по 104, а евро - 114 рублей. Такие цифры привел финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».