Не 100 и даже уже не 103 рубля: финансисты озвучили курс доллара на вторую половину августа — близятся очень нервные дни

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что ближайшие августовские дня для рубля будут не самыми простыми.
Нас всех ждет довольно нервный период, когда национальная валюта продолжит дешеветь к доллару и евро. Есть все предпосылки, что мы увидим во второй половине августа доллар уже даже не по 100 рублей и не по 103, а по 104, а евро - 114 рублей. Такие цифры привел финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«На уходящей неделе рубль продемонстрировал ослабление к доллару и евро, потеряв более 2% и обновив месячные минимумы», - напомнил Владислав Антонов.
Эксперт отметил, что для укрепления курса рубля нужно, чтобы улучшился торговый баланс, росла экспортная выручка, а Центробанк в сентябре поднял ключевую ставку.
По материалам 1prime.ru