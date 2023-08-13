Дважды в день смазывайте этим раствором подмышки: запах пота улетучится — натуральное средство лучше дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользовать дезодорантом.

Раскрываем один из множества способов избавиться от неприятного запаха пота с помощью абсолютно натурального средства. Дезодорант при этом не нужен.

Попробуйте сделать раствор на основе масла чайного дерева, которое является отличным средством против запаха пота.

Дважды в день им нужно обрабатывать подмышки, и от неприятного амбре не останется и следа.

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Две капли масла чайного дерева нужно смешать с двумя столовыми ложками воды. Смочить в растворе ватный диск и нанести им на подмышки.

Можно добавить несколько капель масла в пульверизатор, куда уже налита вода, и просто опрыскивать подмышки.

По материалам womanshape.ru

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