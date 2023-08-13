Дважды в день смазывайте этим раствором подмышки: запах пота улетучится — натуральное средство лучше дезодоранта

Раскрываем один из множества способов избавиться от неприятного запаха пота с помощью абсолютно натурального средства. Дезодорант при этом не нужен.
Попробуйте сделать раствор на основе масла чайного дерева, которое является отличным средством против запаха пота.
Дважды в день им нужно обрабатывать подмышки, и от неприятного амбре не останется и следа.
Две капли масла чайного дерева нужно смешать с двумя столовыми ложками воды. Смочить в растворе ватный диск и нанести им на подмышки.
Можно добавить несколько капель масла в пульверизатор, куда уже налита вода, и просто опрыскивать подмышки.
По материалам womanshape.ru