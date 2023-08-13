Теперь стираем в машинке только так: белые вещи будут сверкать белизной, а цветные станут ярче — трюк советских хозяек

Нет ничего сложного в том, чтобы и сейчас прибегать к лайфхакам советских хозяек. Прямо в барабан машинки-автомата вслед за порошком добавьте немного соли.

Так вы и дорогущий порошок сэкономите и в эффектом от стирки останетесь довольны.

По материалам телеграм-канала «Жизнь россиянки во Франции»