Теперь стираем в машинке только так: белые вещи будут сверкать белизной, а цветные станут ярче — трюк советских хозяек

Этот трюк, который позволял улучшить свойство обычного порошка, знали все советские хозяйки.
В стиральный порошок они добавляли обычную поваренную соль, и все постиранные таким образом вещи сверкали чистотой.
Белое белье становилось еще белее, а цветные вещи - ярче.
Нет ничего сложного в том, чтобы и сейчас прибегать к лайфхакам советских хозяек. Прямо в барабан машинки-автомата вслед за порошком добавьте немного соли.
Так вы и дорогущий порошок сэкономите и в эффектом от стирки останетесь довольны.
По материалам телеграм-канала «Жизнь россиянки во Франции»