Теперь стираем в машинке только так: белые вещи будут сверкать белизной, а цветные станут ярче — трюк советских хозяек

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Что нужно добавить в порошок для более качественной стирки.

Этот трюк, который позволял улучшить свойство обычного порошка, знали все советские хозяйки.

В стиральный порошок они добавляли обычную поваренную соль, и все постиранные таким образом вещи сверкали чистотой.

Белое белье становилось еще белее, а цветные вещи - ярче.

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Нет ничего сложного в том, чтобы и сейчас прибегать к лайфхакам советских хозяек. Прямо в барабан машинки-автомата вслед за порошком добавьте немного соли.

Так вы и дорогущий порошок сэкономите и в эффектом от стирки останетесь довольны.

По материалам телеграм-канала «Жизнь россиянки во Франции»

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