Этот топовый маникюр просто создан для коротких ногтей — смотрится невероятно (фото внутри)

Мода в маникюре стремительно меняется и на смену классическому пришел диагональный френч. Смотрится он волшебно, особенно на коротких ногтях, и, по мнению стилистов, именно этот маникюр будет на пике популярности грядущей осенью.

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Особенно выигрышно он выглядит с белыми лунками, но фантазия только приветствуется. Варианты с другими цветами будут не менее аккуратными и привлекающими взгляд, пишет The Symbol.