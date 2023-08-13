Этот топовый маникюр просто создан для коротких ногтей — смотрится невероятно (фото внутри)

Мода в маникюре стремительно меняется и на смену классическому пришел диагональный френч. Смотрится он волшебно, особенно на коротких ногтях, и, по мнению стилистов, именно этот маникюр будет на пике популярности грядущей осенью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Особенно выигрышно он выглядит с белыми лунками, но фантазия только приветствуется. Варианты с другими цветами будут не менее аккуратными и привлекающими взгляд, пишет The Symbol.
Диагональный френч уверенно врывается в тренды маникюра. Фото: соцсети
Ранее для сайта Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала, какие тренды в маникюре будут на пике популярности летом 2023 года. К слову, «маникюр жены миллионера», главная фишка которого — это идентичность натуральным ногтям без покрытия, по-прежнему в лидерах.