Как распознать токсичного человека — внимание на эти признаки, работают безошибочно

Общение с друзьями, родственниками или коллегами забирает порой все силы. Нередко после разговора падает самооценка, портится настроение, возрастает желание побыть наедине. Если так происходит, то, скорее всего, в вашем окружении есть токсичные люди. Вычислить их очень просто.

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Кроме субъективных признаков токсичности есть еще и общие. Работают они безошибочно.

Главное, на что стоит обратить внимание, это ощущения во время беседы. Если хочется поскорее прекратить разговор из-за внезапно нахлынувшего дискомфорта, то значит, человек вам не подходит.

С родственниками немного иная тактика, но с единым смыслом. По возможности дистанцируйтесь от токсичной родни, меньше контактируйте, отвечайте на вопросы, но не заводите споров и дискуссий. Так сохранится ваш комфорт.

По материалам портала «Гордовой»