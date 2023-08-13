104 рубля — столько будет стоить доллар до сентября: что дальше

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, заявил, что в ближайшее время рубль продолжит слабеть относительно иных иностранных мировых валют.

В краткосрочной перспективе сохраняются риски ослабления рубля до 104 к доллару и 114 к евро. Велика вероятность того, что такая ситуация продлится вплоть до конца августа.

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Улучшение положения рубля может произойти в сентябре, когда Центробанк РФ сможет повысить ключевую годовую ставку, случится улучшение баланса между экспортом и импортом и упадет спрос на доллар.

Пока этого нет, нет и позитивных факторов, способных сдвинуть данную проблему с места.

Источник: 1prime.ru