Забудьте про перьевые подушки: крепкий и здоровый сон обеспечит только этот наполнитель

Подушка играет огромную роль в качестве сна и общего комфорта во время отдыха. Плохие модели могут стать причиной болей в шее или голове, из-за них можно проснуться уставшим и не отдохнувшим вовсе, что чаще всего бывает с перьевыми подушками или изделиями из пуха. Лучше присмотреться к другим моделям.

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Крепкий и здоровый сон обеспечат изделия из совершенно другого наполнителя. Стоят такие дороже перьевых, но эффект от них несравнимый. Это подушки с эффектом памяти и сделаны такие из латекса.

Срок эксплуатации у подушек из латекса гораздо дольше, чем у аналогов, к тому же их можно без проблем стирать.

По материалам портала «Городовой»