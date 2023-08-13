При стирке всегда кладем 3 ложки этого средства за 20 рублей: убирает все виды пятен

Если вы будете каждый раз при стирке добавлять в барабан машинки немного поваренной соли, то улучшите качество процесса в несколько раз.

Всего 3-4 столовые ложки соли активизируют стиральный порошок, удаляют все виды пятен из ткани.

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Кроме того, соль удаляет из волокон вещей остатки стирального порошка.

Вы не узнаете свое белье, когда достанете из стиралки, оно будет чистейшим, нежным и мягким на ощупь.

Стоит же поваренная соль сущие копейки – 15-30 рублей, в зависимости от города и упаковки.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».