Как простерилизовать банки без прогрева: налили уксус и готово

Многие хозяйки напрасно полагают, что стерилизация банок - сложный и долгий процесс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Но на самом деле вместо длительного пропаривания банок всю эту процедуру можно сократить до нескольких секунд, используя уксусную эссенцию.

Все, что вам нужно сделать, это налить в банку совсем немного уксусной эссенции, плотно закрыть крышкой и хорошенько протрясти посуду - так, чтобы жидкость охватила всю поверхность внутри.

Ни одна бактерия не устоит перед таким способом, ваши заготовки отлично сохранятся всю зиму до весны.

Важно, чтобы кислота не попала на кожу, поэтому наденьте резиновые перчатки.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».