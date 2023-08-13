Ни тли, ни фитофторы, ни мучнистой росы: одним составом с молоком убрали все проблемы в огороде

Этот народный состав – настоящее спасение огородника. Он решает одним махом сразу несколько садовых проблем, в этом убедились многие садоводы на деле.

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Раствор борется с тлей, является профилактикой против грибковых заболеваний (фитофторы, мучнистой росы).

Подготовьте распылитель или 2-литровую бутылку, шприц, 100 мл молока и пузырек йода. В распылитель наберите 1 л воды. В шприце отмерьте 0,05 йода, вылейте его в 100 мл молока и перемешайте.

В распылитель налейте 1 л воды, а также йодированное молоко. Взболтайте и можно опрыскивать растения.

Источник: Telegram-канал «Дачник».