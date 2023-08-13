Чтобы томаты были сахарными, дали этот раствор: уже через сутки (все в восторге)

Чтобы томаты быстро спели, были сочными и сахарными, подкормите их этой подкормкой. Растения ее просто обожают!

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В 10 литров воды насыпьте 1 стакан древесной золы, 1 столовую ложку с горкой монофосфата калия. Хорошо перемешайте, дайте настояться 24 часа.

Уже через сутки восхитительное удобрение для вкусных помидоров готово! Под каждый куст вылейте по 2 литра этого раствора. Через неделю вы увидите результат – вкусные и сладкие томаты.

Источник: Telegram-канал «Дачник».