Готовим лакомство из облепихи на скорую руку — такую вкуснятину вы еще не пробовали

Облепиха хотя и имеет кислый вкус, но из нее получается невероятно аппетитное варенье. Готовить его проще простого, и нужны всего три ингредиента.

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На 0,5 кг облепихи возьмите 400-450 г сахара и две палочки корицы (5-10 г).

Ягоду, сахар и корицу сложите в сотейник и поставьте на медленный огонь. Когда ингредиенты растопились, слегка упариваем, даем остыть и, наконец, наслаждаемся немыслимо аппетитным лакомством. Приятная кислинка у него сохраняется, но остальные ингредиенты прекрасно ее дополняют.

Сахара можно добавить и меньше (250 г), но тогда получится жидкий соус, к слову, тоже очень вкусный, уточняет портал «Городовой».