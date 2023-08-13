От плиты до унитаза: делаем народное чистящее средство с содой, которое отмывает все

Очень хорошее средство для чистки практически всех гладких поверхностей в доме можно приготовить самостоятельно. Этим составом вы сможете очистить и унитаз, и раковину, и ванну, и плиту, и подоконник, и сложную посуду, и смесители, и окна...

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Народное средство справляется с грязью, жиром, минеральными отложениями и запахами. Оно дезинфицирует поверхности и придает им блеск.

А все, что вам нужно сделать, это взять 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки любого жидкого мыла и 2 столовые ложки горчичного порошка.

Хорошенько смешайте состав и приступайте к уборке. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не пострадала кожа рук!

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки».