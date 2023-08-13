Никогда не делайте этого с пионами в августе — загубите цветы

Пионы даже после цветения нуждаются в особом уходе, и лучший месяц для этого именно август. В этот период растения готовят к предстоящей зимовке, и при грамотном подходе они не будут болеть и стойко перенесут морозы.

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Неопытные дачники первым делом срезают листву у пионов, но так делать категорически нельзя. Нарушается процесс фотосинтеза, который происходит в листьях, из-за чего цветы лишаются нужного питания и начинают чахнуть.

В таком состоянии подхватить грибковые заболевания намного проще, а пережить зиму и снова радовать глаз пышным цветением — практически невозможно.

По материалам портала «Городовой».