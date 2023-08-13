Не знали уже, как прогнать муравьев, пока не купили обычный банан: рабочий трюк — все пропали

Простой трюк с банановой кожурой может извести всех муравьев с вашего участка. Понадобится даже не сам фрукт, а его кожура.

Нарежьте ее на кусочки и обваляйте в борной кислоте, от которой муравьи дохнут моментально. Кожура будет нашей приманкой, а кислота ядом для надоедливых насекомых.

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Оставьте в таком виде некоторое время, чтобы кислота впиталась в кожуру. Разбросайте приманку там, где живут и перемещаются муравьи.

Насекомые растащат кусочки бананов с отравой по своим норкам и помогут вам в вашем деле. В итоге на участке не останется ни рабочих муравьев, ни матки. Ведь ей ядовитое лакомство мураши притащат в первую очередь.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».