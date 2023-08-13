Ни слова правды: шампуни с этой надписью не более чем уловка маркетологов

Маркетологи хорошо знают болевые точки потребителей шампуней, на что и давят продукцией с нужными словами на упаковке. Отчаявшиеся покупатели раз за разом ведутся, хотя на деле пользы, о которой сказано на этикетке, никакой.

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Прежде всего, к таким относятся шампуни против выпадения волос. Их чудодейственные свойства не больше, чем маркетинговая уловка, а потому такие смело можно игнорировать.

Гораздо больше пользы принесет средство, подобранное в соответствии с типом кожи головы. Например, для жирной не рекомендуется использовать увлажняющее средство, а для сухой, напротив, такая продукция будет в самый раз.

Только помните: вся шелковистость после мытья сохраняется до следующего контакта с водой.

По материалам портала «Городовой».