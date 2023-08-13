Когда доллар будет стоить 90 рублей: озвучена точная дата, нужно чуть подождать

Почти 100 рублей сейчас стоит доллар, согласно последним данным с Мосбиржи, а точнее 99,43 рубля. В банках РФ он реализуется населению еще дороже.

Однако доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков считает, что торжествовать американская валюта будет недолго.

Уже осенью доллар пойдет на понижение и дойдет до уровня 90 рублей, максимум - 95 рублей.

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Чирков считает, что валюта РФ сильно недооценена в настоящий момент, ведь экономическая ситуация непроста не только у нас, но и на Западе тоже. Скоро эта несправедливость будет замечена.

Кроме того, Центробанк России приступил к усилению отечественной валюты, чего не делала ранее. Это обязательно даст свои результаты.

Источник: 1prime.ru