Рассадник бактерий и плесени: перестаньте покупать нарезанный хлеб — ничего хорошего в нем нет

Нарезанный хлеб это очень удобно, но вы даже не представляете, сколько бактерий и плесени в нем образуется. Это настоящий рассадник различных микроорганизмов!

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Если такой хлеб быстро съесть, и не растягивать буханку на несколько дней, то вреда не будет. Не будет пользы, если употреблять хлебные ломтики от 2 и более дней.

Секрет в том, что нарезанный хлеб портится намного быстрее, чем цельная буханка. Кислород гораздо проще проникает внутрь мякиша, начинает появляться плесень и размножаться бактерии, и хлеб становится непригоден для употребления.