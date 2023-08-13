Называем 2 лучшие подкормки, если огурцы «устали»: от хлеба и дрожжей перерождаются, собираем мешками

Ближе у осени огурцы часто отказываются расти и плодоносить как раньше. Оно и понятно, почва уж обеднела, и растения уже решают отправиться на покой.

Однако огородников это редко устраивает. Называем две лучшие подкормки, которые заставляют огурцы возродиться и начать давать плоды с новой силой.

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Наполните ведро на 2/3 нарезанными корками обычного черного хлеба. Залейте водой и поставьте под пресс в теплое место на 7-10 дней. Это первая подкормка.

Вторая - дрожжевая. Возьмите 10 г сухих дрожжей, растворите в 10 теплой литрах воды, положите 2 столовые ложки сахара. Настаивайте 2-2,5 часа, потом разбавьте в 50 л воды. Полейте составом огурцы.

Подкормки можно чередовать.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».