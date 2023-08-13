Перед стиркой всегда замачиваем вещи в кислой воде: порошка уходит в два раза меньше

Современные хозяйки все чаще стали вспоминать старый советский метод стирки с уксусом. Он позволяет значительно сокращать расходование специальных средств и добиваться роскошных результатов за копейки.

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Замочите вещи перед стиркой в теплой воде с уксусом, так они лучше отстираются и пропадет неприятный запах. Никакой отбеливатель не понадобится, а порошка можно насыпать в отсек меньше обычного.

А если вы добавите уксус в отсек для кондиционера, то ваши вещи станут мягкими и пушистыми. Надобность в приобретении кондиционера и вовсе пропадет.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки».