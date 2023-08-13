Как ускорить созревание грунтовых помидоров: покраснеют мигом (ничем обрабатывать не нужно)

Повлиять на процесс созревания грунтовых помидоров вполне возможно. В этом поможет простая и очень эффективная хитрость.

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Если на грядках по соседству с яркими или только начинающими краснеть крупными томатами висят еще не зрелые, это значит, что более мелким плодам недостаточно места, на них плохо падает свет. В результате они медленнее зреют, или так и остаются зелеными.

«Можно снять с кустов самые крупные плоды, даже если они еще не поспели. Это облегчает растениям формирование оставшихся томатов и помогает им быстрее покраснеть», — выдал агроном.

К слову, ночная роса тоже сказывается на урожае не лучшим образом. Чтобы грядки не мерзли и не подхватили грибок, лучше защитить растения плотным укрывным материалом.

По материалам портала «Городовой».