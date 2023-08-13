Без этого больше не стираем: бросаем прямо в барабан машинки, вся грязь из вещей сама выбивается

Немногие знают, но алюминиевая фольга, которую хозяйки используют в кулинарии, может хорошо помочь и в процессе машинной стирки.

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Скатайте из фольги 2-3 плотных шарика и бросьте в барабан, когда запустите стиральную машинку. Этот необычайно простой лайфхак сделает процесс максимально эффективным.

Шарики выбьют из ткани все загрязнения, уберут статическое электричество, кроме того, вещи станут мягче на выходе, чем обычно.

За счет способности выбивать загрязнения из волокон шарики из фольги также позволяют сократить расход порошка, либо вы можете приобрести более дешевое средство и значительно сэкономить свои деньги.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».