Поддельный мед посинеет: как 2 каплями определить качество продукта пчеловодства

Чтобы определить качественный мед перед вами или подделка, капнете в его водный раствор йода (2-3 капли). Натуральный продукт не посинеет.

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Также можно растворить мед в воде и оставить отстаиваться. Натуральный мед не образует осадка.

Тут, конечно, речь не идет об осадках в виде кусочков пчел и воска. Это как раз говорит о том, что перед вами настоящий продукт.

И не забудьте понюхать мед, он должен быть ароматным, благоухать цветами, но не карамелью и патокой.

Источник: doc.ua