Простейший способ вытравить муравьев: рады, что узнали (ни одной букашки в огороде)

Если вы устали бороться с муравьями на своем участке, бросьте эксперименты и испытайте этот реально действенный способ.

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Половину пачки пищевой соды высыпьте на муравейник. Ее щелочная среда вступит в реакцию с кислотой насекомых. Это губительно для вредителей.

Далее 4 дня подсыпайте соду на муравейник, чуть взрыхляя его поверхность. В итоге ни одного насекомого не останется в ваших владениях.

Главное, не забывайте подсыпать соду на жилище муравьев, и у вас все получится.

Источник: Telegram-канал «Дачник».