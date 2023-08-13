Как наточить нож от мясорубки: на самом деле проще простого (будет острее лезвия)

Не тратьте свое время на сложные методы заточки ножей для мясорубки, воспользуйтесь самым простым с наждачной бумагой. На деле он работает намного эффективнее любых способов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Все, что вам нужно сделать, это положить мелкую наждачку на стол, шершавой поверхностью кверху. И поводить ножом по ней, вихляя восьмеркой.

Через несколько движений вы сами увидите, что нож стал намного острее. Повторяйте движения до тех пор, пока на ощупь нож не будет максимально наточенным.

Далее просто промойте ножи под водой, протрите на сухо и соберите мясорубку. Теперь вы будете перекручивать мясо и овощи в два счета!

Источник: YouTube-канал «Двойная порция полезных советов»