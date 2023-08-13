Называем лучшие сорта метельчатой гортензии: топ-7 садовых красавиц

Метельчатая гортензия - любимица многих садоводов. Она красива и неприхотлива, растет даже в морозных регионах России, хоть и появилась в мягком климате.

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Садоводы поделились с КП своими советами и определили лучшие сорта гортензии метельчатой для выращивания в России. В этот список вошли цветы: Грандифлора, Вимс Ред, Ванилла Фрейз, Литтл Лайм, Бобо, Колорфул Коктейл, Мохито.

Первый вид гортензии отличается очень крупными соцветиями, до 40 см. Вимс Ред впечатляет тем, что в процессе цветения постоянно изменяет свой окрас: от белых до темно-красных. Ванилла Фрейз также радует своем искусством изменять цвет. В начале лета ее венчики белые, затем они розовеют, а к сентябрю становятся темно-красными.

Литтл Лайм цветет до самой глубокой осени. Бобо имеет компактные размеры куста (60–70 см высотой и около 50 см в диаметре). Гортензия Колорфул Коктейл, когда распускается, имеет кремово-белый оттенок, потом становится темно-розовой.

Мохито обладает необычным оттенком. Сперва эта гортензия цветет салатовыми цветами, однако к концу лета они окрашиваются в теплые пастельно-розовые тона.