Никогда не выбрасываем одноразовые бритвы: натачиваем вот так и снова пользуемся (классный метод)

Одноразовая бритва может стать многоразовой, если воспользуетесь этим простым лайфхаком. Просто наточите станок и он послужит вам верой и правдой еще долго.

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Возьмите обычный рулон алюминиевой фольги и поводите вдоль него лезвиями. Повторите несколько десятков раз. Ваша одноразовая бритва станет вновь острой!

Точно так же вы можете поступать с бритвой со сменными лезвиями. Не тратьтесь на покупку новых кассет, а просто затачивайте затупившиеся! Распоряжайтесь своими средствами с умом!

Источник: Telegram-канал «Горничная».