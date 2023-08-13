Зеленые помидоры больше не кладем в коробки: подвешиваем — так вкуснее

В конце лета садоводы часто снимают зеленые помидоры и укладывают их в коробки и ящики для дозревания.

Однако томаты будут намного вкуснее, если их не складывать кучами, а оставить на кусте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Вырвите кусты томатов (которые уже отслужили) из земли, не отрывая плодов от веток, повесьте кусты корнями кверху. Важно, чтобы томаты не соприкасались между собой.

Так питательные вещества от корней еще будут доходить до томатов и помогать им дозревать. Помидоры получатся особенно сладкими и сочными. Лучше, чем в коробках.

Источник: Telegram-канал «Дачник».