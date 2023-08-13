Как сделать классный антицеллюлитный крем дома: в 10 раз дешевле

Очень классный, вкусно пахнущий крем против целлюлита можно сделать дома из тех средств, которые свободно имеются в продаже.

Не поленитесь, соедините вещества сами, и вы значительно сэкономите свои деньги.

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Возьмите один тюбик с детским кремом, выдавите в баночку. Сюда же бросьте пару растолченных в порошок таблеток мумие, добавьте по паре капель эфирных масел апельсина, можжевельника и корицы.

Хорошенько смешайте. Обалденный вкусненький крем готов!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»