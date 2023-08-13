Нарветесь на конфликт: что не стоит делать, чтобы не испортить отношения с продавцом

Эксперты сообщили, какие фразы покупателей могут привести в бешенство продавцов.

Оказалось, некоторые слова вызывают неприязнь продавцов к определенным клиентам. Также поведение клиента может раздражать продавца. Если покупатель приходит в магазин за пару минут до закрытия и просто прогуливаться, продавец будет проклинать этого покупателя.

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Кроме того, продавцы иногда испытывают неприязнь к клиентам, которые обвиняют их в навязчивости после предложения помощи в поиске товара.