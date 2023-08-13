Снижение продаж: почему в России больше не нужны дорогие смартфоны

Стало известно, почему россияне отказываются от дорогих телефонов.

Все чаще жители России не выбирают дорогие смартфоны. Причина кроется не в стоимости флагманских моделей, которая превышает 100 тысяч рублей. Покупателей беспокоит сохранность личных данных.

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С развитием функционала смартфонов, устройства начинают собирать огромное количество информации о своих владельцах. Роскомнадзор подтверждает этот факт.