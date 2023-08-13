Перемены для владельцев карт: что пенсионерам запретят делать у банкоматов

Стало известно о появлении нового запрета для пожилых людей.

Как объяснила эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, запрет связан с увеличением случаев мошенничества с банковскими картами пенсионеров. Их пожилые люди используют для получения пенсии и снятия налички.

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По словам специалиста, злоумышленники используют различные уловки. Например, они могут попросить пожилых людей помочь им извлечь застрявшую карту или наличные из банкомата. После же пенсионеров обвиняют в попытке хищения денег.