Повторили трюк от посудомойки в Турции: убрали нагар со сковородки солью (реально слез)

Этот способ очищения посуды от черного нагара проверен десятилетиями, им пользовались в старые времена, применяют до сих пор. Испытайте его и вы.

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Берем обычную поваренную соль, обильно насыпаем ее по поверхности сковороды с нагаром. Потом так же поступаем с пищевой содой. Теперь берем любое моющее средство для посуды и поливаем сверху (можно заменить хозяйственным мылом).

Губкой для посуды распределяем вещества по нагару. Накрываем бумажными салфетками и обильно поливаем их уксусом. В этот момент начинает идти пена.

Оставляем так минут на 30. Убираем салфетки и промываем сковороду.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»