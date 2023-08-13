Теперь стираем только с этим порошком: стоит копейки, а такой обалденный эффект (идеально чисто)

Не стоит тратиться на дорогие стиральные порошки. Этот лайфхак, который знали еще во времена Советского Союза, работает и сейчас.

Используйте это чудесное порошкообразное средство, которое стоит копейки в магазинах, и ваша стирка будет идеальной.

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Речь идет об обычной поваренной соли, она мощно усиливает любые стиральные порошки. Добавляя ее в процессе стирки, вы сделаете любые моющие средства в разы сильнее. Насыпайте соль (1-2 ложки) либо в сам порошок, либо в барабан на белье.

Ваши вещи будут на выходе не только чище обычного, но и ярче, мягче, потеряют неприятный запах.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».