Это эскимо покупайте для себя и своих детей – выбор Роскачства

Стало известно, какое эскимо взять для своей семьи.

Специалисты назвали пять марок для покупки мороженого в шоколаде.

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«Мы изучили продукцию 19 торговых марок (далее – ТМ), результаты исследования позволяют утверждать, что системных нарушений требований технического регламента и ГОСТа мы не выявили. Бóльшая часть продаваемого в магазинах мороженого – безопасный и качественный продукт, но отдельные нарушения и несоответствия все же встречаются. Сначала о тех, кто производит высококачественное эскимо», – заявили в rskrf.ru.