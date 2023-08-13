Это эскимо покупайте для себя и своих детей – выбор Роскачства

Эскимо. Фото: Global Look Press 

Эксперты отмечают пять брендов, на которые стоит обратить внимание.

Стало известно, какое эскимо взять для своей семьи. 

Специалисты назвали пять марок для покупки мороженого в шоколаде.

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«Мы изучили продукцию 19 торговых марок (далее – ТМ), результаты исследования позволяют утверждать, что системных нарушений требований технического регламента и ГОСТа мы не выявили. Бóльшая часть продаваемого в магазинах мороженого – безопасный и качественный продукт, но отдельные нарушения и несоответствия все же встречаются. Сначала о тех, кто производит высококачественное эскимо», – заявили в rskrf.ru.

«Свитлогорье», «Вологодский пломбир», «Настоящий пломбир», «Чистая линия», «Ростагрокомплекс», – эти варианты десерта рекомендует Роскачество.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, какой апельсиновый сок выбрать. 

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