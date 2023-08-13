Сколько будет стоить доллар осенью: купившие втридорога рыдают — реальные цифры

Доллары уже этой осенью реально могут стоить от 90 до 95 рублей, не более, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

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Эксперт полагает, что рубль в настоящий момент значительно недооценен относительно иных мировых валют. Инфляция на Западе довольно мощная, при этом отечественная экономика перешла к устойчивому росту, сказал Чирков.

Долгое время Центробанк РФ не корректировал курс рубля, теперь же, когда целевой уровень инфляции в 4% превышен, главный финрегулятор страны перешел к решительным действиям.

Вскоре нацвалюта укрепится, а американский доллар, напротив, упадет, полагает эксперт.

Источник: 1prime.ru