До 15 сентября сажаем пионы правильно: шапками расти будут, здоровыми и красивыми

Сажать пионы можно с 15 августа по 15 сентября, пишет КП. Ямы для посадки лучше приготовить заранее.

На дно положите камни, битый кирпич и ветки, которые обеспечат необходимый дренаж.

Далее подготовьте плодородный грунт, смешав в равных частях почву из цветника с перегноем или компостом. Сюда же добавьте 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия. Этот состав засыпьте в яму и оставьте до посадки – она должна осесть и созреть.

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В подготовленной яме для посадки далее необходимо сделать яму поменьше, по размерам корней. Корневище заглубите таким образом, чтобы почки оказались на 5 см ниже уровня земли. Потом засыпьте грунтом и хорошенько уплотните.

После того, как высадите цветы, хорошо бы пролить их специальным удобрением для укоренения. И в конце замульчируйте лунку перегноем или торфом.