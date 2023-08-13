Если в кастрюле пригорела еда, никогда не тратим силы на чистку: просто много соли

У каждой хозяйки рано или поздно случается эта беда на кухне - чуть-чуть зазевалась и еда пригорела на дне кастрюли. Порой отшоркать ее кажется невозможным, никакие щетки и металлические мочалки не помогают.

Но не стоит тратить свое время на бесполезную работу. Запаситесь большим количеством соли и все.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Обильно посыпьте дно кастрюли солью, далее полейте кипятком из-под чайника. Оставьте в таком состоянии кастрюлю примерно на 20 минут.

Далее пригоревшая еда с легкостью отойдет от стенок. Никакие специальные приспособдения не понадобятся.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»