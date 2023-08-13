«По лбу, щекам, подбородку»: этот макияж на тональной основе выдержит любую жару

Стало известно, какой макияж с использованием тональной основы подойдет на лето.

Эксперт посоветовала перед нанесением тональной основы хорошо очистить кожу и увлажнить ее кремом.

А далее стоит нанести праймер. Он скроет поры и сохранит макияж на целый день.

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