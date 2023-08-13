«По лбу, щекам, подбородку»: этот макияж на тональной основе выдержит любую жару

Стало известно, какой макияж с использованием тональной основы подойдет на лето.
Эксперт посоветовала перед нанесением тональной основы хорошо очистить кожу и увлажнить ее кремом.
А далее стоит нанести праймер. Он скроет поры и сохранит макияж на целый день.
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«Наносите тональный крем по частям: по лбу, щекам, подбородку. Затем равномерно распределите продукт, избегая слишком интенсивного нанесения в одном месте. Если крем все равно оставил разводы, аккуратно растушуйте их кончиком спонжа или кисти. После нанесения тонального крема закрепите макияж тонким слоем прозрачной пудры, чтобы уменьшить жирный блеск кожи», – отметила визажист в беседе с vnimanie.pro.
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