«По лбу, щекам, подбородку»: этот макияж на тональной основе выдержит любую жару

Макияж. Фото: Global Look Press 

Визажист Лия Ахмедова поделилась важной информацией.

Стало известно, какой макияж с использованием тональной основы подойдет на лето.

Эксперт посоветовала перед нанесением тональной основы хорошо очистить кожу и увлажнить ее кремом.

А далее стоит нанести праймер. Он скроет поры и сохранит макияж на целый день.

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«Наносите тональный крем по частям: по лбу, щекам, подбородку. Затем равномерно распределите продукт, избегая слишком интенсивного нанесения в одном месте. Если крем все равно оставил разводы, аккуратно растушуйте их кончиком спонжа или кисти. После нанесения тонального крема закрепите макияж тонким слоем прозрачной пудры, чтобы уменьшить жирный блеск кожи», – отметила визажист в беседе с vnimanie.pro.

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