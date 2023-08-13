Это поможет забыть о потливости ног в жару – попробуйте скорее

Как сделать так, чтобы ноги не потели. Расскажем специально для наших читателей.

В первую очередь, приобретите шлепанцы с текстурированной стелькой. Она обеспечит сцепление с ногой.

Далее оцените запах от ног. Если он очень сильный и неприятный, то лучше проверить на наличие грибковой инфекции стоп у дерматолога.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А еще можно использовать продукт с дубильной кислотой. Она воздействует на потовые железы и снижает их активность. Речь идет о крепком чае.

Важно подержать ноги в чае 10 минут, лучше делать это перед сном.