Это поможет забыть о потливости ног в жару – попробуйте скорее

Ноги. Фото: Global Look Press 

Летом хочется носить открытую обувь. Но босые ноги скользят и доставляют дискомфорт...

Как сделать так, чтобы ноги не потели. Расскажем специально для наших читателей.

В первую очередь, приобретите шлепанцы с текстурированной стелькой. Она обеспечит сцепление с ногой.

Далее оцените запах от ног.  Если он очень сильный и неприятный, то лучше проверить на наличие грибковой инфекции стоп у дерматолога.

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А еще можно использовать продукт с дубильной кислотой. Она воздействует на потовые железы и снижает их активность. Речь идет о крепком чае.

Важно подержать ноги в чае 10 минут, лучше делать это перед сном.

К слову, не стоит ждать немедленных результатов от ванночек. Они подействую лишь чрез пару дней регулярных процедур. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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