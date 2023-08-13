Стать настоящей Барби с идеальным лицом: как Марго Робби перед съемками добилась кожи без несовершенств

Стало известно, как актрисе Марго Робби пришлось готовиться к роли Барби.
Чтобы звезда Голливуда быстрее вжилась в роль куклы с идеальной внешностью, эксперт по коже Ясмина Вико придумала для знаменитости новый рацион питания.
Во-первых, Марго Робби не должна была злоупотреблять ферментированными продуктами, вроде квашеной капусты, яблочного уксуса, творога и кимчи.
Во-вторых, актриса должна была пить чай с расторопшей.
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«Все в фильмах связано со светом. Вот тогда я и подумала: ладно, будем работать над печенью! Надо успокоить нервную систему и сделать кожу сияющей. Но самое главное — мы будем работать над этим сиянием изнутри. Расторопша очищает печень. Из-за этого печень автоматически вырабатывает больше глутатиона, что делает кожу сияющей», – заявила эксперт по здоровью кожи в беседе с vogue.co.uk.