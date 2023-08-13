Роскачество определило самые классные марки среди апельсинового сока

Эксперты Роскачества рассказали, какой апельсиновый сок рекомендуется к употреблению.
Оказалось, что проверили 20 исследованных торговых марок напитка.
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«Ни в одном продукте не выявлено превышения по содержанию тяжелых металлов и несоответствий по нитратам», – отметили в rskrf.ru.
На первом месте среди соков из апельсина оказались две марки: «Я» и Swell. На втором – «Сады Приданья». А на третьем месте расположился J7.
Напомним, ранее стало известно, что суши и роллы станут еще дороже.