Роскачество определило самые классные марки среди апельсинового сока

Сок. Фото: Global Look Press 

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Эксперты Роскачества рассказали, какой апельсиновый сок рекомендуется к употреблению.

Оказалось, что проверили 20 исследованных торговых марок напитка.

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«Ни в одном продукте не выявлено превышения по содержанию тяжелых металлов и несоответствий по нитратам», – отметили в rskrf.ru.

На первом месте среди соков из апельсина оказались две марки: «Я» и Swell. На втором  –  «Сады Приданья». А на третьем месте расположился J7.

Напомним, ранее стало известно, что суши и роллы станут еще дороже.

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