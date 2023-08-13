Используйте эту подкормку с молоком для помидоров — хитрость дачников: урожай станет вдвое больше

Многие дачники каждый год выращивают помидоры. Они нуждаются в хорошем уходе и поливе. А некоторые огородники используют необычную подкормку, чтобы увеличить количество урожая. Речь идет о подкормке на основе молока. Она способна увеличить количество завязей, образующихся на растениях. Также аграрники замечали, что такой раствор помогает растению получать защиту от грибковых инфекций.
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Сделать подкормку очень просто. Нужно сделать несколько действий. Для начала, надо набрать ведро воды и добавьте туда же литр молока, 10 капель йода и половину чайной ложки борной кислоты.
Затем получившимся раствором надо обработать томатные грядки. Делать это придется трижды: в период бутонизации, во время цветения и тогда, когда массово наливаются завязи, пишет сайт «БелНовости».