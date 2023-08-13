По четыре тысячи родителям школьников: какая материальная помощь придет от государства в честь 1 сентября

Жителей одного из регионов России обрадовали решением по выплатам семьям с детьми.
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В Татарстане обещают дополнительные выплаты перед началом нового учебного года. Эти выплаты получат работники завода КамАЗ в Набережных Челнах.
Компания выделила средства из своего социального бюджета на сумму четыре тысяч рублей. Деньги будут перечислены на банковские счета сотрудников. Об этом рассказали в MK.RU.
К слову, в прошлом году такая поддержка представляла собой выплаты в размере двух тысяч рублей.
Напомним, ранее аналитики «Авито» назвали сумму, которая понадобится для сборов ребенка в школу.