В «Яндекс.Такси» объяснили, почему так подорожали поездки по городу

В сервисе «Яндекс.Такси» оправдались за цены на услуги, которые достигли десятилетнего максимума.
По данным Росстата, цена в расчете на километр пути в 2014 году составляла 22,98 рубля. Теперь же цена выросла до 32,53 рубля.
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«После ухода части автопроизводителей выросли цены на автомобили и их обслуживание – это отражается на стоимости километра. В нее закладывается время, которое водитель тратит на поездку. Необходимо поддерживать доходы на уровне, при котором водители будут заинтересованы оставаться в профессии», – отметили в business-gazeta.ru.
Напомним, ранее стало известно, что будет со стоимостью важных для россиян продуктов.