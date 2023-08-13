В «Яндекс.Такси» объяснили, почему так подорожали поездки по городу

В сервисе «Яндекс.Такси» оправдались за цены на услуги, которые достигли десятилетнего максимума.

По данным Росстата, цена в расчете на километр пути в 2014 году составляла 22,98 рубля. Теперь же цена выросла до 32,53 рубля.

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