Яблоню в августе надо подкормить, если хотите крупный урожай: плоды потом ведрами придется собирать

Многие россияне выращивают у себя на дачах яблони. Но не все знают, что это дерево нуждается в подкормках в последний летний месяц.Однако если это сделать, то яблоня не только станет крепче и сильнее, но и будет давать более крупный и вкусный урожай. Анастасия Коврижных, ландшафтный дизайнер и ученый агроном, рассказала, чем стоит угостить это дерево перед началом осени.
Предпочтительнее использовать натуральные средства, так как они намного лучше усваиваются. Дачникам нужно отдавать предпочтение органическому составу.
Это может быть помет и коровяк, которые должны к моменту внесения в почву хорошенько перепреть. А еще тут поможет обычная зола.
По словам специалиста, необходимо узнать возраст яблони. Если дереву нет 15 лет, то они считается молодым. На него уйдет всего десять литров выбранного удобрения. А вот для более старых деревьев надо увеличить количество подкормки в два раза.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Если дерево молодое, то надо сделать отступ в сорок сантиметров. В случае с яблоней старше семи лет, то отступ от корней уже надо сделать не менее метра.
Вносим состав в выбранную область приствольного круга и прячем под мульчу. По словам эксперта, эффект будет заметен мгновенно, пишет сайт «БелНовости».