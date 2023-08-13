Яблоню в августе надо подкормить, если хотите крупный урожай: плоды потом ведрами придется собирать

Предпочтительнее использовать натуральные средства, так как они намного лучше усваиваются. Дачникам нужно отдавать предпочтение органическому составу.

Это может быть помет и коровяк, которые должны к моменту внесения в почву хорошенько перепреть. А еще тут поможет обычная зола.

По словам специалиста, необходимо узнать возраст яблони. Если дереву нет 15 лет, то они считается молодым. На него уйдет всего десять литров выбранного удобрения. А вот для более старых деревьев надо увеличить количество подкормки в два раза.

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Если дерево молодое, то надо сделать отступ в сорок сантиметров. В случае с яблоней старше семи лет, то отступ от корней уже надо сделать не менее метра.

Вносим состав в выбранную область приствольного круга и прячем под мульчу. По словам эксперта, эффект будет заметен мгновенно, пишет сайт «БелНовости».