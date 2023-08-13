Опытные хозяйки рассказали, зачем обжаривать гречку перед варкой

Во-вторых, обжаривание гречки делает ее ядрышки более плотными. Это приводит к тому, что каша после варки становится рассыпчатой и зернышки не склеиваются. Такая каша считается особенно вкусной и аппетитной.

Кроме того, в процессе обжаривания гречки из нее выделяется влага, а также исчезают посторонние запахи. Это позволяет получить кашу с более чистым и свежим вкусом.

Чтобы правильно обжарить гречку, необходимо промыть ее. Это поможет удалить пыль и другие примеси. Затем равномерно распределите гречку на сковороде и просушите ее до тех пор, пока она не приобретет насыщенный коричневый цвет. Об этом рассказали в belnovosti.by.